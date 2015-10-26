Разворот к росту? В августе банки в Пермском крае на 30% увеличили выдачу кредитов

Что касается выдачи, то в августе банки показали один из лучших результатов в 2015 году — 33,5 млрд рублей кредитов юридическим и физическим лицам. Больше кредитов было выдано только в мае — 38,5 млрд рублей. При этом выдача кредитов юрлицам по сравнению с предыдущим месяцев увеличилась на 40% до 24,3 млрд рублей, физлицам - только на 5,5% до 9,2 млрд рублей.