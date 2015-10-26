Разворот к росту? В августе банки в Пермском крае на 30% увеличили выдачу кредитов

Posted 26 октября 2015, 05:00
Published 26 октября 2015, 05:00
Modified 2 марта 2023, 16:52
Updated 2 марта 2023, 16:52
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на недавнем выступлении перед депутатами Государственной думы отметила, что кредитная активность банков постепенно восстанавливается.
Отметим, в Пермском крае и корпоративный, и розничный кредитный портфели за восемь месяцев 2015 года просели примерно на 6%. Но если смотреть на изменения, произошедщие за год, то портфель кредитов юрлиц подрос на четверть (25%) до 445 млрд рублей, в то время как портфель кредитов физлиц потерял 3% и составил 209 млрд рублей.
Что касается выдачи, то в августе банки показали один из лучших результатов в 2015 году — 33,5 млрд рублей кредитов юридическим и физическим лицам. Больше кредитов было выдано только в мае — 38,5 млрд рублей. При этом выдача кредитов юрлицам по сравнению с предыдущим месяцев увеличилась на 40% до 24,3 млрд рублей, физлицам - только на 5,5% до 9,2 млрд рублей.
В целом в январе-августе 2015 года объемы выдачи кредитов в регионе приблизились к 205 млрд рублей, из которых 147 млрд приходится на юрлиц, а 58 млрд рублей — на физлиц. Этот результат в два раза уступает показателям за 8 месяцев 2014 года — тогда банки выдали более 432 млрд рублей.