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Posted 26 октября 2015, 05:00

Published 26 октября 2015, 05:00

Modified 2 марта 2023, 16:52

Updated 2 марта 2023, 16:52

Разворот к росту? В августе банки в Пермском крае на 30% увеличили выдачу кредитов

Разворот к росту? В августе банки в Пермском крае на 30% увеличили выдачу кредитов

26 октября 2015, 05:00
Фото: Properm.ru.
Объем кредитов, выданных юрлицам и физлицам, в августе составил 33,5 млрд рублей. Лучше было только в мае — 38 млрд рублей.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на недавнем выступлении перед депутатами Государственной думы отметила, что кредитная активность банков постепенно восстанавливается.

Эльвира Набиуллина:— В начале 2015 года отмечалось снижение кредитования, в дальнейшем — разворот к небольшому росту. При этом ситуация в корпоративном секторе выглядит чуть более устойчивой, но и в розничном началась стабилизация.

Отметим, в Пермском крае и корпоративный, и розничный кредитный портфели за восемь месяцев 2015 года просели примерно на 6%. Но если смотреть на изменения, произошедщие за год, то портфель кредитов юрлиц подрос на четверть (25%) до 445 млрд рублей, в то время как портфель кредитов физлиц потерял 3% и составил 209 млрд рублей.

Что касается выдачи, то в августе банки показали один из лучших результатов в 2015 году — 33,5 млрд рублей кредитов юридическим и физическим лицам. Больше кредитов было выдано только в мае — 38,5 млрд рублей. При этом выдача кредитов юрлицам по сравнению с предыдущим месяцев увеличилась на 40% до 24,3 млрд рублей, физлицам - только на 5,5% до 9,2 млрд рублей.

В целом в январе-августе 2015 года объемы выдачи кредитов в регионе приблизились к 205 млрд рублей, из которых 147 млрд приходится на юрлиц, а 58 млрд рублей — на физлиц. Этот результат в два раза уступает показателям за 8 месяцев 2014 года — тогда банки выдали более 432 млрд рублей.

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