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Posted 26 февраля 2016, 12:13

Published 26 февраля 2016, 12:13

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

В Прикамье мужчина насмерть сбил пенсионерку, труп отвез в больницу, а машину сжег

В Прикамье мужчина насмерть сбил пенсионерку, труп отвез в больницу, а машину сжег

26 февраля 2016, 12:13
Фото: Properm.ru.
Однако спустя время его местонахождение было установлено, он был задержан и доставлен в отдел полиции для дачи показаний.

В Кудымкаре расследуется уголовное дело, в отношении 25-летнего мужчины.

Как сообщает ГУ МВД, 22 февраля утром в полицию поступило сообщение из приёмного отделения больницы о том, что неизвестным мужчиной доставлено тело женщины с травмами различной степени тяжести. Сразу после этого гражданин уехал.

Сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили, что водитель автомобиля ВАЗ, сбил 65-летнюю женщину, после чего вместе с пассажиром погрузил тело женщины в салон и отвез в больницу. В дальнейшем, мужчина попытался «замести» следы — сжег автомобиль и скрылся.

Местонахождение молодого человека было установлено, он был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции для дачи показаний.

#Происшествия
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