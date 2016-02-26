В Прикамье мужчина насмерть сбил пенсионерку, труп отвез в больницу, а машину сжег

Сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили, что водитель автомобиля ВАЗ, сбил 65-летнюю женщину, после чего вместе с пассажиром погрузил тело женщины в салон и отвез в больницу. В дальнейшем, мужчина попытался «замести» следы — сжег автомобиль и скрылся.