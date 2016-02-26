В Прикамье мужчина насмерть сбил пенсионерку, труп отвез в больницу, а машину сжег

Posted 26 февраля 2016, 12:13
Published 26 февраля 2016, 12:13
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В Кудымкаре расследуется уголовное дело, в отношении 25-летнего мужчины.
Как сообщает ГУ МВД, 22 февраля утром в полицию поступило сообщение из приёмного отделения больницы о том, что неизвестным мужчиной доставлено тело женщины с травмами различной степени тяжести. Сразу после этого гражданин уехал.
Сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили, что водитель автомобиля ВАЗ, сбил 65-летнюю женщину, после чего вместе с пассажиром погрузил тело женщины в салон и отвез в больницу. В дальнейшем, мужчина попытался «замести» следы — сжег автомобиль и скрылся.
Местонахождение молодого человека было установлено, он был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции для дачи показаний.