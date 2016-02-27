«А воз и ныне там». Аукцион на реконструкцию Речного вокзала признан недействительным

Posted 27 февраля 2016, 10:27
Published 27 февраля 2016, 10:27
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Аукционная комиссия, принимающая решение по выбору компании-подрядчика, которая проведет реконструкцию Речного вокзала, заявила о том, что вторые части заявок обоих участников аукциона не соответствуют требованиям документации. На сайте госзакупок размещена информация о несостоявшихся торгах.
В аукционе участвовали две компании — ООО «Акрополь-М» и ООО «Пермстроймет+». Изначально победителем аукциона был признан «Акрополь-М», предложивший реконструировать здание за 239 млн 250 тыс. рублей.
Напомним, заказчиком выступило управление капитального строительства Пермского края. Начальная (максимальная) цена контракта по сравнению с предыдущими торгами снизилась с 284,44 млн до 241,66 млн рублей. Строительно-монтажные работы выполнят за счет средств бюджета Пермского края.
Согласно требованиям, исполнитель должен провести подготовительные и земляные работы, устроить наружные сети, отремонтировать фундамент и несущий каркас здания. Также исполнитель обязан смонтировать новое электрооборудование и выполнить другие необходимые для функционирования здания работы.