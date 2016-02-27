«А воз и ныне там». Аукцион на реконструкцию Речного вокзала признан недействительным

Аукционная комиссия, принимающая решение по выбору компании-подрядчика, которая проведет реконструкцию Речного вокзала, заявила о том, что вторые части заявок обоих участников аукциона не соответствуют требованиям документации. На сайте госзакупок размещена информация о несостоявшихся торгах.