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Posted 27 февраля 2016, 10:27

Published 27 февраля 2016, 10:27

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

«А воз и ныне там». Аукцион на реконструкцию Речного вокзала признан недействительным

«А воз и ныне там». Аукцион на реконструкцию Речного вокзала признан недействительным

27 февраля 2016, 10:27
Фото: Properm.ru.
Обеим компаниям-участницам торгов было отказано из-за несоответствия требованиям.

Аукционная комиссия, принимающая решение по выбору компании-подрядчика, которая проведет реконструкцию Речного вокзала, заявила о том, что вторые части заявок обоих участников аукциона не соответствуют требованиям документации. На сайте госзакупок размещена информация о несостоявшихся торгах.

В аукционе участвовали две компании — ООО «Акрополь-М» и ООО «Пермстроймет+». Изначально победителем аукциона был признан «Акрополь-М», предложивший реконструировать здание за 239 млн 250 тыс. рублей.

Напомним, заказчиком выступило управление капитального строительства Пермского края. Начальная (максимальная) цена контракта по сравнению с предыдущими торгами снизилась с 284,44 млн до 241,66 млн рублей. Строительно-монтажные работы выполнят за счет средств бюджета Пермского края.

Согласно требованиям, исполнитель должен провести подготовительные и земляные работы, устроить наружные сети, отремонтировать фундамент и несущий каркас здания. Также исполнитель обязан смонтировать новое электрооборудование и выполнить другие необходимые для функционирования здания работы.

#Недвижимость#Речной вокзал
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