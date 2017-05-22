Призывник-уклонист из Чердынского района предстанет перед судом

В Пермском крае осудят молодого человека за уклонение от службы в армии. По информации пресс-службы следственного управления СКР по Пермскому краю, 22-летний молодой человек не являлся в Военный комиссариат, несмотря на то, что у него не было освобождения от военной службы по призыву.