Призывник-уклонист из Чердынского района предстанет перед судом

Posted 22 мая 2017, 07:38
Published 22 мая 2017, 07:38
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
В Пермском крае осудят молодого человека за уклонение от службы в армии. По информации пресс-службы следственного управления СКР по Пермскому краю, 22-летний молодой человек не являлся в Военный комиссариат, несмотря на то, что у него не было освобождения от военной службы по призыву.
Уклонист из Чердынского района находится под подпиской о невыезде. Следствие собрало доказательную базу, уголовное дело передано в суд.