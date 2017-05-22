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Posted 22 мая 2017, 07:38

Published 22 мая 2017, 07:38

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

Призывник-уклонист из Чердынского района предстанет перед судом

Призывник-уклонист из Чердынского района предстанет перед судом

22 мая 2017, 07:38
Фото: Properm.ru.

В Пермском крае осудят молодого человека за уклонение от службы в армии. По информации пресс-службы следственного управления СКР по Пермскому краю, 22-летний молодой человек не являлся в Военный комиссариат, несмотря на то, что у него не было освобождения от военной службы по призыву.

Уклонист из Чердынского района находится под подпиской о невыезде. Следствие собрало доказательную базу, уголовное дело передано в суд.

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