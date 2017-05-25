Не сходите с ума! Советы психолога родителям выпускников

Вот недавно у меня была тридцатилетняя женщина, мы познакомились, когда ей было 15 лет, она приходила в наш центр с мамой. Девочка не хотела учиться, мама просила: «Повлияйте». Девочка сказала, что она красивая и найдет себе хорошего мужа. Вместе с ней мы пришли к выводу, что обеспеченному мужчине нужна не только красивая, но и умная девушка, с которой есть, о чем поговорить, которая умеет в обществе поддержать беседу. В итоге она все же получила высшее образование, конечно же, забыв про эту беседу. Сейчас с улыбкой говорит: «Значит, что-то осталось в голове после тех разговоров».