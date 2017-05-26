В Перми водитель сбил юного велосипедиста

Posted 26 мая 2017, 07:33
Published 26 мая 2017, 07:33
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
Вечером 25 мая на улице Старцева произошло ДТП с участием 15-летнего велосипедиста. По информации УГИБДД МВД России по Пермскому краю, мальчик проезжал по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
40-летний водитель автомобиля ВАЗ двигался со стороны улицы Героев Хасана в направлении бульвара Гагарина. Он проехал на красный и сбил мальчика. По факту ДТП проводится проверка.