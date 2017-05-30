В Перми водитель ВАЗа сбил 8-летнего ребенка

Posted 30 мая 2017, 05:03
Published 30 мая 2017, 05:03
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
Вчера, 29 мая, в 19:30 на улице Революции произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. По предварительным данным, 8-летний мальчик перебегал дворовый проезд в районе дома №5/1, когда его сбил водитель ВАЗа.
Ребенок находился на улице без сопровождения взрослых, уточняют в полиции. Мальчик госпитализирован в больницу с травмами головы. В отношении водителя возбуждено административное расследование по ст. 12.24 КоАП РФ.