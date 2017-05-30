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Posted 30 мая 2017, 05:03

Published 30 мая 2017, 05:03

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

В Перми водитель ВАЗа сбил 8-летнего ребенка

В Перми водитель ВАЗа сбил 8-летнего ребенка

30 мая 2017, 05:03
Фото: Properm.ru.
Мальчика госпитализировали с травами головы.

Вчера, 29 мая, в 19:30 на улице Революции произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. По предварительным данным, 8-летний мальчик перебегал дворовый проезд в районе дома №5/1, когда его сбил водитель ВАЗа.

Ребенок находился на улице без сопровождения взрослых, уточняют в полиции. Мальчик госпитализирован в больницу с травмами головы. В отношении водителя возбуждено административное расследование по ст. 12.24 КоАП РФ.

#Происшествия
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