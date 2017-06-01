Дом на Куйбышева, 7 обследуют на пригодность для проживания за 1,8 млн рублей

Posted 1 июня 2017, 12:59
Published 1 июня 2017, 12:59
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
В Перми проведут полное инструментальное обследование дома на Куйбышева, 7. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. В том случае, если экспертиза покажет, что дом не подлежит восстановлению — его признают аварийным и расселят.
Конкурсная документация на проведение обследования и разработку проектной документации размещена на сайте госзакупок 24 апреля, стоимость работ оценивается в 1,8 млн рублей. Подрядчик был быть определен сегодня, однако данные на сайте госзакупок, на момент публикации, не опубликованы.
Капитальный ремонт в доме по улице Куйбышева, 7 за счет бюджетных средств по решению суда выполнялся в подъезде №8. В ходе ремонта были обнаружены дополнительные дефекты.