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Posted 1 июня 2017, 12:59

Published 1 июня 2017, 12:59

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

Дом на Куйбышева, 7 обследуют на пригодность для проживания за 1,8 млн рублей

Дом на Куйбышева, 7 обследуют на пригодность для проживания за 1,8 млн рублей

1 июня 2017, 12:59
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Капремонт

В Перми проведут полное инструментальное обследование дома на Куйбышева, 7. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. В том случае, если экспертиза покажет, что дом не подлежит восстановлению — его признают аварийным и расселят.

Конкурсная документация на проведение обследования и разработку проектной документации размещена на сайте госзакупок 24 апреля, стоимость работ оценивается в 1,8 млн рублей. Подрядчик был быть определен сегодня, однако данные на сайте госзакупок, на момент публикации, не опубликованы.

Капитальный ремонт в доме по улице Куйбышева, 7 за счет бюджетных средств по решению суда выполнялся в подъезде №8. В ходе ремонта были обнаружены дополнительные дефекты.

#Недвижимость#Капремонт
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