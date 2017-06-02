Сторонники Навального получили площадку на проведение митинга в Перми

Как рассказала корреспонденту Properm.ru координатор мероприятия Александра Семенова, женщина, которая подала заявку на Парк камней, решила, что не получив ответа — ей отказали. «По закону, если нет официального отказа по истечению трех дней, это означает, что заявку согласовали. Возникло недопонимане между организаторами, именно поэтому изначально был опубликован пост об отказе», — отметила Семенова.