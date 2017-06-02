Сторонники Навального получили площадку на проведение митинга в Перми

Posted 2 июня 2017, 13:00
Published 2 июня 2017, 13:00
Modified 9 декабря 2024, 16:34
Updated 9 декабря 2024, 16:34
Администрация Перми все же согласовала площадку для проведения антикоррупционного митинга 12 июня. По данным мэрии, митинг оппозиционеры смогут провести в Парке камней.
Как рассказала корреспонденту Properm.ru координатор мероприятия Александра Семенова, женщина, которая подала заявку на Парк камней, решила, что не получив ответа — ей отказали. «По закону, если нет официального отказа по истечению трех дней, это означает, что заявку согласовали. Возникло недопонимане между организаторами, именно поэтому изначально был опубликован пост об отказе», — отметила Семенова.
Антикоррупционный митинг заявлен на 12 июня более чем в 200 городах России. В этот день в Перми традиционно отмечается День города.