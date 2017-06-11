В честь года экологии в Перми собрали на переработку более семи тонн раздельных отходов

Posted 11 июня 2017, 10:31
Published 11 июня 2017, 10:31
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Природоохранная прокуратура провела в Перми акцию, посвященную году экологии. В рамках акции от жителей города бесплатно принимались отсортированные отходы.
По информации пресс-службы краевой прокуратуры, за семь недель удалось собрать более двух тонн макулатуры, полтонны пластиковых бутылок, алюминиевых и жестяных банок, 1,5 бытовой техники. Больше всего собрали автопокрышек — 2,5 тонны.
Кроме того, принимались отходы первого класса опасности: ртутьсодержащие лампы, отработанные батарейки и ртуть из старых приборов и градусников. Эти отходы представляют опасность для человека и окружающей среды.