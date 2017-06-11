В честь года экологии в Перми собрали на переработку более семи тонн раздельных отходов

По информации пресс-службы краевой прокуратуры, за семь недель удалось собрать более двух тонн макулатуры, полтонны пластиковых бутылок, алюминиевых и жестяных банок, 1,5 бытовой техники. Больше всего собрали автопокрышек — 2,5 тонны.