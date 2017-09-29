Театральный фонтан даст последний концерт 1 октября

Сейчас ведутся работы по подготовке фонтанов к зиме — на всех сооружениях приступили к работам по прочистке форсунок и чаш, ведется контрольный прогон оборудования. С понедельника рабочие приступят к консервации: отключению систем электроснабжения и водоснабжения, снятию форсунок и насосов на зимний период. Это необходимо для обеспечения сохранности оборудования.