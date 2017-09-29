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Posted 29 сентября 2017, 05:34

Published 29 сентября 2017, 05:34

Modified 2 марта 2023, 14:42

Updated 2 марта 2023, 14:42

Театральный фонтан даст последний концерт 1 октября

Театральный фонтан даст последний концерт 1 октября

29 сентября 2017, 05:34
Фото: Properm.ru.

В воскресенье, 1 октября, главный фонтан Перми у "Театра-Театра" даст свое последнее в этом году светомузыкальное представление. Традиционно сеансы состоятся в 20:45, в 21:45 и в 22:45.

Как сообщили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми, в связи с прогнозируемым похолоданием с 2 октября все городские фонтаны завершат свою работу.

Сейчас ведутся работы по подготовке фонтанов к зиме — на всех сооружениях приступили к работам по прочистке форсунок и чаш, ведется контрольный прогон оборудования. С понедельника рабочие приступят к консервации: отключению систем электроснабжения и водоснабжения, снятию форсунок и насосов на зимний период. Это необходимо для обеспечения сохранности оборудования.

#Общество
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