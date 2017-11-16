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Posted 16 ноября 2017, 11:53

Published 16 ноября 2017, 11:53

Modified 24 декабря, 18:38

Updated 24 декабря, 18:38

Светлану Денисову предложили на пост Уполномоченного по правам ребенка в Прикамье

16 ноября 2017, 11:53
Сюжет
Детский мир
Депутаты назначат нового детского омбудсмена на пленарном заседании в конце ноября.

Губернатор Пермского края Максим Решетников внес кандидатуру на пост уполномоченного по правам ребенка в региональный парламент. Кандидатом стала председатель Общественной палаты, исполнительный директор Ассоциации «Общественно-активные школы» Светлана Денисова, сообщает «Business Class».

Также на пост детского омбудсмена в Пермском крае претендовали начальник департамента дополнительного образования краевого Минобра Дмитрий Жадаев и директор ГКУ СО ПК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» Елена Лебедева. Их кандидатуры пока не внесены в Законодательное собрание. Официальный срок подачи документов завершается 24 ноября.

Ранее появилась информация о том, что федеральный детский омбудсмен согласовала кандидатуру Елены Лебедевой на пост уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае. Также на должность рассматривалась и Екатерина Бербер.

#Общество#Детский мир#Уполномоченный по правам ребенка
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