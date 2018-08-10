«ПАРМА» начнет чемпионат с игры против ВЭФ

Posted 10 августа 2018, 08:49
Published 10 августа 2018, 08:49
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
В первом туре Единой лиги ВТБ пермская «ПАРМА» на выезде сыграет с латвийсим ВЭФ. Матч пройдет на стадионе Arena Riga 8 октября.
В течение чемпионата 14 команд-участниц проведут 2-круговой турнир — каждая сыграет с каждой (дома и в гостях). По итогам регулярного чемпионата восемь лучших команд Лиги сыграют в плей-офф, который и определит обладателя титула — все серии пройдут до трех побед по схеме 2–2–1.
Ранее «ПАРМА» заключила контракт с защитниками Тайлером Ларсоном, Коди Джастисом, форвардами Рашардом Келли, Эйгирдасом Жукаускасом, Майклом Хэмфри. По итогам прошлого сезона пермский клуб занял 11 место и не попал в плей-офф.