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Posted 10 августа 2018, 08:49

Published 10 августа 2018, 08:49

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

«ПАРМА» начнет чемпионат с игры против ВЭФ

«ПАРМА» начнет чемпионат с игры против ВЭФ

10 августа 2018, 08:49
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Парма
Противостоять нашим баскетболистам будет Андрейс Гражулис, который в прошлом сезоне защищал цвета пермской команды.

В первом туре Единой лиги ВТБ пермская «ПАРМА» на выезде сыграет с латвийсим ВЭФ. Матч пройдет на стадионе Arena Riga 8 октября.

В течение чемпионата 14 команд-участниц проведут 2-круговой турнир — каждая сыграет с каждой (дома и в гостях). По итогам регулярного чемпионата восемь лучших команд Лиги сыграют в плей-офф, который и определит обладателя титула — все серии пройдут до трех побед по схеме 2–2–1.

Ранее «ПАРМА» заключила контракт с защитниками Тайлером Ларсоном, Коди Джастисом, форвардами Рашардом Келли, Эйгирдасом Жукаускасом, Майклом Хэмфри. По итогам прошлого сезона пермский клуб занял 11 место и не попал в плей-офф.

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