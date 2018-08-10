«ПАРМА» начнет чемпионат с игры против ВЭФ

В течение чемпионата 14 команд-участниц проведут 2-круговой турнир — каждая сыграет с каждой (дома и в гостях). По итогам регулярного чемпионата восемь лучших команд Лиги сыграют в плей-офф, который и определит обладателя титула — все серии пройдут до трех побед по схеме 2–2–1.