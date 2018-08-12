В Перми объявили в розыск педофила с раной на правой руке

Отдел полиции №4 в Мотовилихинском районе объявил в розыск мужчину подозреваемого в совершении преступления по ст. 134 УК РФ (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего). Пост появился в сообществе «ЧП ДТП Пермь» во «Вконтакте»