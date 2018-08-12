В Перми объявили в розыск педофила с раной на правой руке

Posted 12 августа 2018, 12:12
Published 12 августа 2018, 12:12
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Отдел полиции №4 в Мотовилихинском районе объявил в розыск мужчину подозреваемого в совершении преступления по ст. 134 УК РФ (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего). Пост появился в сообществе «ЧП ДТП Пермь» во «Вконтакте»
В комментариях в записи Ольга Лебедева сообщила, что вчера подозреваемый на ул. Ивановской пытался увести несколько мальчиков, [они] смогли вырваться и убежать, рассказать все родителям, которые вызвали полицию.
Приметы: возраст от 20 до 27 лет, рост 155 см, среднее телосложение. Был одет в желтую футболку с рисунком на груди, темно-синие брюки, черная обувь. Особые приметы: на среднем пальце правой руки рана.