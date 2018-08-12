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Posted 12 августа 2018, 12:12

Published 12 августа 2018, 12:12

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

В Перми объявили в розыск педофила с раной на правой руке

В Перми объявили в розыск педофила с раной на правой руке

12 августа 2018, 12:12
Фото: Properm.ru.
По данным полиции, преступление было совершено в Мотовилихе.

Отдел полиции №4 в Мотовилихинском районе объявил в розыск мужчину подозреваемого в совершении преступления по ст. 134 УК РФ (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего). Пост появился в сообществе «ЧП ДТП Пермь» во «Вконтакте»

В комментариях в записи Ольга Лебедева сообщила, что вчера подозреваемый на ул. Ивановской пытался увести несколько мальчиков, [они] смогли вырваться и убежать, рассказать все родителям, которые вызвали полицию.

Приметы: возраст от 20 до 27 лет, рост 155 см, среднее телосложение. Был одет в желтую футболку с рисунком на груди, темно-синие брюки, черная обувь. Особые приметы: на среднем пальце правой руки рана.

#Происшествия
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