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Posted 14 августа 2018, 18:15

Published 14 августа 2018, 18:15

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

В Прикамье молодой человек крал из авто соседей документы и сжигал их в отместку за громкую музыку

В Прикамье молодой человек крал из авто соседей документы и сжигал их в отместку за громкую музыку

14 августа 2018, 18:15
Фото: Properm.ru.
27-летнему молодому человеку назначили наказание в виде обязательных работ.

В Суксунсуком районе состоялся суд над 27-летним местным жителем. Молодого человека признали виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 325 Уголовного кодекса Российской Федерации «Похищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа».

Полиция установила, что прошлым летом молодой человек незаконно проникал в автомобили, припаркованные возле его дома, и крал различные документы, после чего сжигал их.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, таким образом молодой человек мстил соседям за то, что они громко слушали музыку в авто. Суд назначил виновному наказание в виде 300 часов исправительных работ.

#Происшествия
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