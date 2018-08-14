В Прикамье молодой человек крал из авто соседей документы и сжигал их в отместку за громкую музыку

Posted 14 августа 2018, 18:15
Published 14 августа 2018, 18:15
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
В Суксунсуком районе состоялся суд над 27-летним местным жителем. Молодого человека признали виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 325 Уголовного кодекса Российской Федерации «Похищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа».
Полиция установила, что прошлым летом молодой человек незаконно проникал в автомобили, припаркованные возле его дома, и крал различные документы, после чего сжигал их.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, таким образом молодой человек мстил соседям за то, что они громко слушали музыку в авто. Суд назначил виновному наказание в виде 300 часов исправительных работ.