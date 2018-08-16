properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 августа 2018, 06:11

Published 16 августа 2018, 06:11

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

Пьяный водитель из Добрянки избил полицейского

Пьяный водитель из Добрянки избил полицейского

16 августа 2018, 06:11
Фото: Properm.ru.
Теперь рецидивиста ждет очередной суд.

В Добрянке местному 26-летнему жителю предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, вечером 23 июля 2018 неоднократно судимый пьяный 26-летний молодой человек, управлял автомобилем с нарушением правил дорожного движения. При попытке задержания он напал на одного из сотрудников полиции. Сейчас мужчина заключен под стражу.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы в полном объеме и завершение расследования уголовного дела.

#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика