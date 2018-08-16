Пьяный водитель из Добрянки избил полицейского

По версии следствия, вечером 23 июля 2018 неоднократно судимый пьяный 26-летний молодой человек, управлял автомобилем с нарушением правил дорожного движения. При попытке задержания он напал на одного из сотрудников полиции. Сейчас мужчина заключен под стражу.