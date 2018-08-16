Пьяный водитель из Добрянки избил полицейского

Posted 16 августа 2018, 06:11
Published 16 августа 2018, 06:11
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
В Добрянке местному 26-летнему жителю предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
По версии следствия, вечером 23 июля 2018 неоднократно судимый пьяный 26-летний молодой человек, управлял автомобилем с нарушением правил дорожного движения. При попытке задержания он напал на одного из сотрудников полиции. Сейчас мужчина заключен под стражу.
Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы в полном объеме и завершение расследования уголовного дела.