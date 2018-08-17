В трех районах Перми частично отключат водоснабжение

Posted 17 августа 2018, 03:14
Published 17 августа 2018, 03:14
Modified 1 марта 2023, 13:32
Updated 1 марта 2023, 13:32
18 и 19 августа в трех районах Перми (Ленинском, Мотовилихинском и Орджоникидзевском) будет частично отключено водоснабжение.
18 августа с 9:30 до 19:30 без воды останутся дома №6, 7 и 8 по ул. Осинская и №72 и 74 по ул. Советская. В этот же день с 10:00 до 19:00 часов отключение произойдет в Мотовилихе. Воды не будет в домах:
19 августа с 9:00 до 17:00 часов без воды будут дома №15 и 23 по ул. Усурийская. Как сообщает «Новогор-Прикамье», причина всех отключений — аварийно-восстановительные работы.