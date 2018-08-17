В центре Перми Nissan от столкновения вылетел на тротуар и сбил ребенка

Авария произошла днем 17 августа около торгового центра «Гостиный двор». Из-за столкновения Nissan Almero и Fiat автомобиль Nissan развернуло и отбросило на тротуар, по которому шли пешеходы. В результате автомобиль сбил девятилетнего мальчика.