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Posted 17 августа 2018, 16:19

Published 17 августа 2018, 16:19

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

В центре Перми Nissan от столкновения вылетел на тротуар и сбил ребенка

В центре Перми Nissan от столкновения вылетел на тротуар и сбил ребенка

17 августа 2018, 16:19
Фото: Properm.ru.
По предварительным данным, ребенку удалось избежать серьезных травм.

В Перми на Комсомольском проспекте вылетевшая на тротуар машина сбила девятилетнего мальчика, сообщает УГИБДД Перми.

Авария произошла днем 17 августа около торгового центра «Гостиный двор». Из-за столкновения Nissan Almero и Fiat автомобиль Nissan развернуло и отбросило на тротуар, по которому шли пешеходы. В результате автомобиль сбил девятилетнего мальчика.

По предварительным данным, мальчику удалось избежать переломов и травм. Сейчас ребенок находится на дигностике в больнице. Сотрудники ГИБДД проводят проверку обстоятельств произошедшего.

#Авто
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