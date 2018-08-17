В центре Перми Nissan от столкновения вылетел на тротуар и сбил ребенка

Posted 17 августа 2018, 16:19
Published 17 августа 2018, 16:19
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
В Перми на Комсомольском проспекте вылетевшая на тротуар машина сбила девятилетнего мальчика, сообщает УГИБДД Перми.
Авария произошла днем 17 августа около торгового центра «Гостиный двор». Из-за столкновения Nissan Almero и Fiat автомобиль Nissan развернуло и отбросило на тротуар, по которому шли пешеходы. В результате автомобиль сбил девятилетнего мальчика.
По предварительным данным, мальчику удалось избежать переломов и травм. Сейчас ребенок находится на дигностике в больнице. Сотрудники ГИБДД проводят проверку обстоятельств произошедшего.