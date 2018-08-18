Пермяк набросился с ножом на водителя из-за 3 тысяч рублей

Полицейские задержали местного жителя, который в ночь с 17 на 18 августа набросился с ножом на водителя автомобиля Peugeot. Преступник нанесу ему несколько ранений, забрал сотовый телефон и три тыс. рублей. Нападение произошло около дома №27 по улице Докучаева. Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение.