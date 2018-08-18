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Posted 18 августа 2018, 10:15

Published 18 августа 2018, 10:15

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

Пермяк набросился с ножом на водителя из-за 3 тысяч рублей

Пермяк набросился с ножом на водителя из-за 3 тысяч рублей

18 августа 2018, 10:15
Фото: Properm.ru.
Нападение произошло около дома №27 по улице Докучаева. Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение.

Полицейские задержали местного жителя, который в ночь с 17 на 18 августа набросился с ножом на водителя автомобиля Peugeot. Преступник нанесу ему несколько ранений, забрал сотовый телефон и три тыс. рублей. Нападение произошло около дома №27 по улице Докучаева. Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение.

Злоумышленником оказался ранее судимый за аналогичные преступления 29-летний местный житель. Преступника задержали в ту же ночь на одной из улиц Орджоникидзевского района. Похищенное имущество изъято. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.

#Происшествия
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