Пермяк набросился с ножом на водителя из-за 3 тысяч рублей

Posted 18 августа 2018, 10:15
Published 18 августа 2018, 10:15
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
Полицейские задержали местного жителя, который в ночь с 17 на 18 августа набросился с ножом на водителя автомобиля Peugeot. Преступник нанесу ему несколько ранений, забрал сотовый телефон и три тыс. рублей. Нападение произошло около дома №27 по улице Докучаева. Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение.
Злоумышленником оказался ранее судимый за аналогичные преступления 29-летний местный житель. Преступника задержали в ту же ночь на одной из улиц Орджоникидзевского района. Похищенное имущество изъято. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.