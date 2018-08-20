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Posted 20 августа 2018, 03:57

Published 20 августа 2018, 03:57

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

Наркодилер из Прикамья пытался ножом отбиться от полицейского

Наркодилер из Прикамья пытался ножом отбиться от полицейского

20 августа 2018, 03:57
Фото: Properm.ru.
Преступника задержали в момент продажи наркотиков.

В Прикамье суд вынесен приговор 33-летнему жителю города Горнозаводска, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств) и ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Следствием и судом установлено, что в январе 2018 года молодой человек незаконно сбыл наркотическое средство местному жителю. При задержании, угрожая ножом, он оказал сопротивление сотруднику полиции. Впоследствии наркотическое средство сотрудниками полиции было изъято.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор суда вступил в законную силу.

#Происшествия
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