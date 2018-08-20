Наркодилер из Прикамья пытался ножом отбиться от полицейского

В Прикамье суд вынесен приговор 33-летнему жителю города Горнозаводска, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств) и ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).