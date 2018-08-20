properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 августа 2018, 14:45

Published 20 августа 2018, 14:45

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

Следователи завершили расследование второго уголовного дела в отношении Александра Телепнева

Следователи завершили расследование второго уголовного дела в отношении Александра Телепнева

20 августа 2018, 14:45
Фото: Properm.ru.
Обвинительное заключение будет передано в прокуратуру для утверждения.

В отделе полиции Ленинского района УМВД Перми завершили дознание по уголовному делу в отношении бывшего депутата законодательного собрания Пермского края Александра Телепнева. Об этом сегодня, 20 августа, сообщает «Ъ-Прикамье».

Телепнев обвиняется в причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. По данным издания, обвинительный акт по делу направлен в районную прокуратуру для утверждения.

Как установило следствие, в декабре 2017 года Телепнев в клубе «Дом культуры» ударил лбом 19-летнего пермяка, разбив ему нос, а затем рассек бровь ударом кулака. Конфликт между бывшим депутатом и потерпевшим начался из-за девушки. Якобы Александр Телепнев поссорился с одной из посетительниц клуба, а молодой человек решил за нее заступиться. Эта версия была подтверждена на заседании несколькими свидетелями, уточняет издание. В результате инцидента потерпевший получил ушибы и рассечение. Дело в отношении Телепнева было возбуждено 9 июня.

Обвиняемый вину в инкриминируемом ему преступлении не признал. Он подтвердил, что был тем вечером в баре «Доме культуры», но не конфликтовал ни с кем из посетителей. Потерпевший по уголовному делу намерен заявить в суде гражданский иск о компенсации вреда и потребовать возмещения процессуальных расходов, пишет издание.

Это стало уже вторым делом в отношении экс-депутата. В июле 2018 года Телепнева признали виновным в избиении DJ Smash, виновному было назначено два года колонии-поселения.

#Происшествия#Телепнев
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика