Следователи завершили расследование второго уголовного дела в отношении Александра Телепнева

Как установило следствие, в декабре 2017 года Телепнев в клубе «Дом культуры» ударил лбом 19-летнего пермяка, разбив ему нос, а затем рассек бровь ударом кулака. Конфликт между бывшим депутатом и потерпевшим начался из-за девушки. Якобы Александр Телепнев поссорился с одной из посетительниц клуба, а молодой человек решил за нее заступиться. Эта версия была подтверждена на заседании несколькими свидетелями, уточняет издание. В результате инцидента потерпевший получил ушибы и рассечение. Дело в отношении Телепнева было возбуждено 9 июня.