Следователи завершили расследование второго уголовного дела в отношении Александра Телепнева

Posted 20 августа 2018, 14:45
Published 20 августа 2018, 14:45
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
В отделе полиции Ленинского района УМВД Перми завершили дознание по уголовному делу в отношении бывшего депутата законодательного собрания Пермского края Александра Телепнева. Об этом сегодня, 20 августа, сообщает «Ъ-Прикамье».
Телепнев обвиняется в причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. По данным издания, обвинительный акт по делу направлен в районную прокуратуру для утверждения.
Как установило следствие, в декабре 2017 года Телепнев в клубе «Дом культуры» ударил лбом 19-летнего пермяка, разбив ему нос, а затем рассек бровь ударом кулака. Конфликт между бывшим депутатом и потерпевшим начался из-за девушки. Якобы Александр Телепнев поссорился с одной из посетительниц клуба, а молодой человек решил за нее заступиться. Эта версия была подтверждена на заседании несколькими свидетелями, уточняет издание. В результате инцидента потерпевший получил ушибы и рассечение. Дело в отношении Телепнева было возбуждено 9 июня.
Обвиняемый вину в инкриминируемом ему преступлении не признал. Он подтвердил, что был тем вечером в баре «Доме культуры», но не конфликтовал ни с кем из посетителей. Потерпевший по уголовному делу намерен заявить в суде гражданский иск о компенсации вреда и потребовать возмещения процессуальных расходов, пишет издание.
Это стало уже вторым делом в отношении экс-депутата. В июле 2018 года Телепнева признали виновным в избиении DJ Smash, виновному было назначено два года колонии-поселения.