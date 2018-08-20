Сотрудник автосервиса взял покататься машину клиента и попал в аварию

Posted 20 августа 2018, 12:26
Published 20 августа 2018, 12:26
Modified 1 марта 2023, 13:30
Updated 1 марта 2023, 13:30
Пермская полиция задержала 27-летнего пермяка, который подозревается в неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения. В один из вечеров сотрудник автосервиса в Свердловском районе решил прокатиться на машине, которую владелец оставил в мастерской для кузовного ремонта.
На улице Грибоедова сотрудник автосервиса на машине клиента не справился с управлением и врезался в дорожный знак и скрылся с места аварии.
Chevrolet Epica с механическими повреждениями обнаружили сотрудники ГИБДД. Подозреваемого задержали после оперативно-розыскных мероприятий. Молодой человек рассказал, что хотел воспользоваться такси, но у него не хватило денег, поэтому он решил взять машину из сервиса.
Семь суток мужчина будет находиться под административным арестом за нарушение правил дорожного движения. Также возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы и возмещение потерпевшему суммы причиненного ущерба за разбитый автомобиль.