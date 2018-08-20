В ближайшие дни в Перми перекроют центральные улицы

22 августа 00:00 до 22:00 будет перекрыто движение на ул. Окулова от ул. Куйбышева до Соборной площади. Также на этом участке будет запрещена стоянка машин. В этот же день с 15:00 до 19:00 будет перекрыта и ул. Газеты Звезда на участке от Монастырской до шлагбаума при въезде на набережную Камы.