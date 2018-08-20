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Posted 20 августа 2018, 05:57

Published 20 августа 2018, 05:57

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

В ближайшие дни в Перми перекроют центральные улицы

В ближайшие дни в Перми перекроют центральные улицы

20 августа 2018, 05:57
Фото: Properm.ru.
В краевой столице будут отмечать День государственного флага и годовщину Курской битвы.

В Перми в ближайшие дни — 22 и 23 августа — перекроют центральные улицы в рамках празднования Дня государственного флага России и годовщины Курской битвы. Об этом сообщает пресс-служба пермской мэрии.

22 августа 00:00 до 22:00 будет перекрыто движение на ул. Окулова от ул. Куйбышева до Соборной площади. Также на этом участке будет запрещена стоянка машин. В этот же день с 15:00 до 19:00 будет перекрыта и ул. Газеты Звезда на участке от Монастырской до шлагбаума при въезде на набережную Камы.

В этот день здесь планируется провести проезд байкеров, которые провезут флаги России от бульвара Гагарина до шоссе Космонавтов. Проезд начнется в 17:00 от площади Дружбы и завершится у Соборной площади, где в 19:00 начнется праздничное мероприятие #ТРИКОЛОРПЕРМЬ, посвященное Дню российского флага. На сцене выступят группы So fix и El Capitan и шоу барабанщиков «Ритмикон» (Ижевск). В этот вечер на набережной Перми будет растянут 25-метровый флаг.

23 августа праздничные мероприятия в Перми продолжатся. На время проведения церемонии возложения цветов в честь годовщины Курской битвы — с 12:15 до 12:30 — будет приостановлено движение трамваев №6, №8 и №10 по ул. Сибирская.

#Общество
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