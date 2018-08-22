«ПАРМА» получит на сезон еще 60 миллионов рублей из бюджета, несмотря на непопадание в плей-офф

Согласно соглашению, заключенному ранее, пермскому клубу будут выделять 60 млн рублей с 2018 по 2020 годы. При этом «ПАРМА» должна была выполнить установленный план по посещаемости, план по участию в городских мероприятиях, а также выйти в плей-офф Единой лиги ВТБ. Третий показатель по итогам сезона выполнен не был. В Единой лиге ВТБ пермяки заняли 11-е место.