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Posted 22 августа 2018, 07:59

Published 22 августа 2018, 07:59

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

«ПАРМА» получит на сезон еще 60 миллионов рублей из бюджета, несмотря на непопадание в плей-офф

«ПАРМА» получит на сезон еще 60 миллионов рублей из бюджета, несмотря на непопадание в плей-офф

22 августа 2018, 07:59
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Парма
В условия соглашения между депутатами и руководством клуба входило попадание в восьмерку сильнейших команд Лиги. Пермяки закончили чемпионат на 11 месте.

Пермский баскетбольный клуб «ПАРМА» продолжит получать финансирование из бюджета города. Решение было принято на комитете по социальной политике Пермской гордумы, пишет «Звезда».

Согласно соглашению, заключенному ранее, пермскому клубу будут выделять 60 млн рублей с 2018 по 2020 годы. При этом «ПАРМА» должна была выполнить установленный план по посещаемости, план по участию в городских мероприятиях, а также выйти в плей-офф Единой лиги ВТБ. Третий показатель по итогам сезона выполнен не был. В Единой лиге ВТБ пермяки заняли 11-е место.

Депутаты отметили, что на заседании не присутствовал гендиректор клуба Александр Башминов. «Ему что, деньги не нужны? Я хотел бы задать вопросы ему лично», — возмутился Владимир Плотников. Заместитель главы администрации Людмила Гаджиева заверила, что на пленарное заседание Пермской городской Думы он будет приглашен для того, чтобы депутаты могли задать интересующие их вопросы.

#Спорт#Парма
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