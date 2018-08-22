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Posted 22 августа 2018, 06:34

Published 22 августа 2018, 06:34

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти 13-летнего мальчика в Пермском районе

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти 13-летнего мальчика в Пермском районе

22 августа 2018, 06:34
Фото: Properm.ru.
Назначена судебно-медицинская экспертиза для достоверного выяснения причины смерти подростка.

После смерти 13-летнего мальчика в Пермском районе СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как сообщает пресс-служба ведомства, тело ребенка 20 августа обнаружил отец. Ребенок находился один в квартире, где проживал со своей семьей. Предположительно, смерть наступила в результате внезапной остановки сердца. По данным ведомства, на теле ребенка не было видимых следов насильственной смерти.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза для достоверного выяснения причины смерти подростка и другие необходимые судебные экспертизы», — сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

#Происшествия
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