Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти 13-летнего мальчика в Пермском районе

Posted 22 августа 2018, 06:34
Published 22 августа 2018, 06:34
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
После смерти 13-летнего мальчика в Пермском районе СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Как сообщает пресс-служба ведомства, тело ребенка 20 августа обнаружил отец. Ребенок находился один в квартире, где проживал со своей семьей. Предположительно, смерть наступила в результате внезапной остановки сердца. По данным ведомства, на теле ребенка не было видимых следов насильственной смерти.
«Назначена судебно-медицинская экспертиза для достоверного выяснения причины смерти подростка и другие необходимые судебные экспертизы», — сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.