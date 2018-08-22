Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти 13-летнего мальчика в Пермском районе

Как сообщает пресс-служба ведомства, тело ребенка 20 августа обнаружил отец. Ребенок находился один в квартире, где проживал со своей семьей. Предположительно, смерть наступила в результате внезапной остановки сердца. По данным ведомства, на теле ребенка не было видимых следов насильственной смерти.