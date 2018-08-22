properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 августа 2018, 11:59

Published 22 августа 2018, 11:59

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

В Очере будут судить директора управляющей компании за невыплату заработной платы

В Очере будут судить директора управляющей компании за невыплату заработной платы

22 августа 2018, 11:59
Фото: Properm.ru.
Сумма долга перед работником компании составила более 45 тыс. рублей.

В Очере исполнительный директор управляющей компании предстанет перед судом за частичную невыплату заработной платы своему работнику. Всего за 2017 год было не выплачено больше 45 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления следственного комитета.

Уголовное дело в отношении руководителя возбуждено по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев). Несмотря на то, что задолженность по зарплатам была погашена, уголовное дело передано в суд.

#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика