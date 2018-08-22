В Очере будут судить директора управляющей компании за невыплату заработной платы

Posted 22 августа 2018, 11:59
Published 22 августа 2018, 11:59
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
В Очере исполнительный директор управляющей компании предстанет перед судом за частичную невыплату заработной платы своему работнику. Всего за 2017 год было не выплачено больше 45 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления следственного комитета.
Уголовное дело в отношении руководителя возбуждено по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев). Несмотря на то, что задолженность по зарплатам была погашена, уголовное дело передано в суд.