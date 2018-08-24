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Posted 24 августа 2018, 05:37

Published 24 августа 2018, 05:37

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

Эксперты установили причины пожара, который унес жизни 60 человек в «Зимней вишне»

Эксперты установили причины пожара, который унес жизни 60 человек в «Зимней вишне»

24 августа 2018, 05:37
Фото: Properm.ru.
По косвенным признакам удалось выяснить, что аварийная ситуация возникла в электропроводке над «сухим бассейном».

Назначенная Следственным комитетом России экспертиза электрооборудования сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово установила, что пожар начался в светодиодном светильнике. Прибор, в котором из-за талой воды произошло замыкание, должен был тут же отключить защитный автомат, однако тот оказался неисправным, пишет «КоммерсантЪ».

Известно, что с первыми оттепелями — пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта — с потолка на четвертом этаже ТРЦ закапала протекающая с крыши вода. Одновременно с этим начал периодически гаснуть свет над чашей «сухого» бассейна, но сотрудники не придали этому значения.

В материалах экспертизы сказано, что все звенья электропроводки должны быть защищены от короткого замыкания автоматическими выключателями. Более того, защита по проекту многократно резервируется применением последовательно подключенных автоматов разного номинала.

Однако в «Зимней вишне» защита по какой-то причине не сработала. По записям с камер видеонаблюдения эксперты заметили, что уже после начала пожара светодиодные лампы в потолке четвертого этажа продолжают гореть. Как полагают специалисты, автоматы в цепи освещения могли быть неисправны или не установлены вовсе.

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В результате пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» погибли 60 человек, из них 37 — дети. По факту произошедшего возбуждено несколько уголовных дел, фигурантами которых стали десять человек. 21 августа торговый центр полностью снесли.

#Происшествия#Зимняя вишня
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