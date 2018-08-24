Эксперты установили причины пожара, который унес жизни 60 человек в «Зимней вишне»

Однако в «Зимней вишне» защита по какой-то причине не сработала. По записям с камер видеонаблюдения эксперты заметили, что уже после начала пожара светодиодные лампы в потолке четвертого этажа продолжают гореть. Как полагают специалисты, автоматы в цепи освещения могли быть неисправны или не установлены вовсе.