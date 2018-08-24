Эксперты установили причины пожара, который унес жизни 60 человек в «Зимней вишне»

Posted 24 августа 2018, 05:37
Published 24 августа 2018, 05:37
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
Назначенная Следственным комитетом России экспертиза электрооборудования сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово установила, что пожар начался в светодиодном светильнике. Прибор, в котором из-за талой воды произошло замыкание, должен был тут же отключить защитный автомат, однако тот оказался неисправным, пишет «КоммерсантЪ».
Известно, что с первыми оттепелями — пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта — с потолка на четвертом этаже ТРЦ закапала протекающая с крыши вода. Одновременно с этим начал периодически гаснуть свет над чашей «сухого» бассейна, но сотрудники не придали этому значения.
В материалах экспертизы сказано, что все звенья электропроводки должны быть защищены от короткого замыкания автоматическими выключателями. Более того, защита по проекту многократно резервируется применением последовательно подключенных автоматов разного номинала.
Однако в «Зимней вишне» защита по какой-то причине не сработала. По записям с камер видеонаблюдения эксперты заметили, что уже после начала пожара светодиодные лампы в потолке четвертого этажа продолжают гореть. Как полагают специалисты, автоматы в цепи освещения могли быть неисправны или не установлены вовсе.
В результате пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» погибли 60 человек, из них 37 — дети. По факту произошедшего возбуждено несколько уголовных дел, фигурантами которых стали десять человек. 21 августа торговый центр полностью снесли.