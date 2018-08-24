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Posted 24 августа 2018, 08:15

Published 24 августа 2018, 08:15

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

Возбуждено уголовное дело по факту падения стены на бывшего замминистра в ресторане «Никала Пиросмани»

Возбуждено уголовное дело по факту падения стены на бывшего замминистра в ресторане «Никала Пиросмани»

24 августа 2018, 08:15
Фото: Properm.ru.
Женщина получила перелом двух грудных позвонков и перелом ребра.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту падения стены летней веранды на бывшего замминистра культуры Пермского края Веронику Вайсман. ЧП произошло 20 июня 2018 года в ресторане «Никала Пиросмани» во время урагана.

Женщина получила перелом двух грудных позвонков и перелом ребра. Травмы были зафиксированы в больнице, но заведение отказалось возмещать ущерб. В ведомстве считают, что в ресторане оказывались услуги, которые не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

#Происшествия
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