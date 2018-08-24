Возбуждено уголовное дело по факту падения стены на бывшего замминистра в ресторане «Никала Пиросмани»

Posted 24 августа 2018, 08:15
Published 24 августа 2018, 08:15
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту падения стены летней веранды на бывшего замминистра культуры Пермского края Веронику Вайсман. ЧП произошло 20 июня 2018 года в ресторане «Никала Пиросмани» во время урагана.
Женщина получила перелом двух грудных позвонков и перелом ребра. Травмы были зафиксированы в больнице, но заведение отказалось возмещать ущерб. В ведомстве считают, что в ресторане оказывались услуги, которые не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).