В Перми девушка пыталась зарезать бывшего мужа

Днем в одной из квартир дома по ул. Трясолобова в Орджоникидзевском районе произошло преступление. Как сообщает ГУ МВД по Пермскому краю, местная жительница 1984 года рождения в ходе ссоры ударила ножом бывшего сожителя 1989 года рождения.