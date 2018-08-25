В Перми девушка пыталась зарезать бывшего мужа

Posted 25 августа 2018, 05:31
Published 25 августа 2018, 05:31
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
Днем в одной из квартир дома по ул. Трясолобова в Орджоникидзевском районе произошло преступление. Как сообщает ГУ МВД по Пермскому краю, местная жительница 1984 года рождения в ходе ссоры ударила ножом бывшего сожителя 1989 года рождения.
Потерпевший с проникающим ранением брюшной полости с повреждением печени госпитализирован в больницу. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, ведется следствие.