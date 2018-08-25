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Posted 25 августа 2018, 05:31

Published 25 августа 2018, 05:31

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

В Перми девушка пыталась зарезать бывшего мужа

В Перми девушка пыталась зарезать бывшего мужа

25 августа 2018, 05:31
Фото: Properm.ru.
Потерпевшего с тяжелыми травмами госпитализировали.

Днем в одной из квартир дома по ул. Трясолобова в Орджоникидзевском районе произошло преступление. Как сообщает ГУ МВД по Пермскому краю, местная жительница 1984 года рождения в ходе ссоры ударила ножом бывшего сожителя 1989 года рождения.

Потерпевший с проникающим ранением брюшной полости с повреждением печени госпитализирован в больницу. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

#Происшествия
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