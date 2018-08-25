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Posted 25 августа 2018, 05:20

Published 25 августа 2018, 05:20

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

Водитель иномарки сбил восьмилетнюю девочку

Водитель иномарки сбил восьмилетнюю девочку

25 августа 2018, 05:20
Фото: Properm.ru.
Ребенка с травами отправили в больницу.

Вчера, 24 августа, в 12.20 час. в Индустриальном районе Перми произошло дорожно-транспортное происшествие. В районе дома 10 по ул. Леонова 41-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Голф" сбил девочку 2010 года рождения. Пострадавшая с ушибами доставлена в больницу, ей назначено амбулаторное лечение.

Предварительно установлено, что ребенок переходил проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.

#Происшествия
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