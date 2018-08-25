Водитель иномарки сбил восьмилетнюю девочку

Вчера, 24 августа, в 12.20 час. в Индустриальном районе Перми произошло дорожно-транспортное происшествие. В районе дома 10 по ул. Леонова 41-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Голф" сбил девочку 2010 года рождения. Пострадавшая с ушибами доставлена в больницу, ей назначено амбулаторное лечение.