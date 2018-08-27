Объявлен конкурс на проектирование развязки на Шоссе Космонавтов

КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края объявило конкурс на разработку проектной документации по реконструкции Шоссе Космонавтов от улицы Архитектора Свиязева до моста через Мулянку со строительством транспортной развязки на перекрестке Промышленной и Оверятской. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает «NewsKo». Срок приема заявок до 20 сентября. На 4 октября запланировано рассмотрение заявок.