Объявлен конкурс на проектирование развязки на Шоссе Космонавтов

Posted 27 августа 2018, 12:30
Published 27 августа 2018, 12:30
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края объявило конкурс на разработку проектной документации по реконструкции Шоссе Космонавтов от улицы Архитектора Свиязева до моста через Мулянку со строительством транспортной развязки на перекрестке Промышленной и Оверятской. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает «NewsKo». Срок приема заявок до 20 сентября. На 4 октября запланировано рассмотрение заявок.
Цель проекта по реконструкции увеличить пропускную способность трассы. Дорогу на участке от улицы Архитектора Свиязева до моста через Мулянку планируется расширить до шести полос, две из них предназначены для боковых проездов. Кроме того, там должны появиться два надземных пешеходных перехода.
Начальная цена контракта на разработку документации составляет 53 млн рублей. Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, определить размер возмещения за имущество, изымаемое в собственность Пермского края, рассчитать интенсивность движения транспорта и пешеходов и спрогнозировать, как оно изменится через 10 и 20 лет. Проектные работы включают в себя проекты закрытой системы дождевой канализации и переустройства трамвайной линии, попадающей в границы размещения объекта.
С учетом строительства транспортной развязки на пересечении улиц Промышленной и Оверятской стоимоть реконструкции оценивается в 1 млрд рублей. Если расчеты компании-подрядчика превысят 1,5 млрд рублей, потребуется провести публичный технологический и ценовой аудит с государственным участием, уточняет издание. Все проектные работы должны быть выполнены до 13 ноября 2019 года. Реализация проекта реаконтструкции запланирована на 2020–2021 годы.