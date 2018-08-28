properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 августа 2018, 03:46

Published 28 августа 2018, 03:46

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

Москвича и кунгуряка обвиняют в убийстве жителя Осинского района

Москвича и кунгуряка обвиняют в убийстве жителя Осинского района

28 августа 2018, 03:46
Фото: Properm.ru.
Тело погибшего было найдено в придорожной канаве.

В первом отделе по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего уроженца Московской области. Его обвиняют в пяти эпизодах различных преступлений. 23-летний житель города Кунгура - его соучастник - обвиняется в убийстве и краже.

По версии следствия, в начале ноября 2017 года в деревне Осинского района соучастники, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступили в конфликт с 55-летним местным жителем. Уже на улице они зарезали его, а тело сбросили в канаву. После этого преступники проникли в дом погибшего и сожгли его.

Сотрудниками полиции 23-летний соучастник был задержан на территории Кунгурского района, а 39-летний мужчина – в Московской области. В ходе расследования уголовного дела был выявлен дополнительный эпизод преступной деятельности, связанный с совершением 39-летним обвиняемым кражи чужого имущества.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика