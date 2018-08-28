Москвича и кунгуряка обвиняют в убийстве жителя Осинского района

По версии следствия, в начале ноября 2017 года в деревне Осинского района соучастники, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступили в конфликт с 55-летним местным жителем. Уже на улице они зарезали его, а тело сбросили в канаву. После этого преступники проникли в дом погибшего и сожгли его.