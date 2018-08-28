Москвича и кунгуряка обвиняют в убийстве жителя Осинского района

Posted 28 августа 2018, 03:46
Published 28 августа 2018, 03:46
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
В первом отделе по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего уроженца Московской области. Его обвиняют в пяти эпизодах различных преступлений. 23-летний житель города Кунгура - его соучастник - обвиняется в убийстве и краже.
По версии следствия, в начале ноября 2017 года в деревне Осинского района соучастники, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступили в конфликт с 55-летним местным жителем. Уже на улице они зарезали его, а тело сбросили в канаву. После этого преступники проникли в дом погибшего и сожгли его.
Сотрудниками полиции 23-летний соучастник был задержан на территории Кунгурского района, а 39-летний мужчина – в Московской области. В ходе расследования уголовного дела был выявлен дополнительный эпизод преступной деятельности, связанный с совершением 39-летним обвиняемым кражи чужого имущества.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.