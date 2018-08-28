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Posted 28 августа 2018, 12:37

Published 28 августа 2018, 12:37

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

В Добрянке школьница упала с крыши заброшенного хлебозавода‍

В Добрянке школьница упала с крыши заброшенного хлебозавода‍

28 августа 2018, 12:37
Фото: Properm.ru.
Сейчас состояние девочки оценивается как средней тяжести, пострадавшая находится в больнице.

Вчера вечером, 27 августа, в Добрянке 13-летняя школьница упала с крыши заброшенного здания хлебозавода. Сообщение об этом появилось в социальных сетях. По данным очевидцев, девочка забралась на крышу и сорвалась вниз.

В минздраве Пермского края телеканалу Vetta сообщили, что школьница сейчас находится в отделении травматологии краевой клинической больницы, ее состояние оценивается как средней тяжести. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

#Происшествия
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