В Добрянке школьница упала с крыши заброшенного хлебозавода‍

Posted 28 августа 2018, 12:37
Published 28 августа 2018, 12:37
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
Вчера вечером, 27 августа, в Добрянке 13-летняя школьница упала с крыши заброшенного здания хлебозавода. Сообщение об этом появилось в социальных сетях. По данным очевидцев, девочка забралась на крышу и сорвалась вниз.
В минздраве Пермского края телеканалу Vetta сообщили, что школьница сейчас находится в отделении травматологии краевой клинической больницы, ее состояние оценивается как средней тяжести. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.