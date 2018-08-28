В Добрянке женщина пыталась зарезать мужа

Posted 28 августа 2018, 04:47
Published 28 августа 2018, 04:47
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
В отделе полиции по Добрянскому району возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Предварительно установлено, что поздним вечером в одном из домов в ходе ссоры местная жительница 1961 года рождения ударила ножом своего мужа. Потерпевший 1965 года рождения госпитализирован в больницу с проникающим ранением грудной клетки.
Подозреваемая задержана сотрудниками полиции и водворена в изолятор временного содержания. Следствие продолжается.