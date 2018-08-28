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Posted 28 августа 2018, 04:47

Published 28 августа 2018, 04:47

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

В Добрянке женщина пыталась зарезать мужа

В Добрянке женщина пыталась зарезать мужа

28 августа 2018, 04:47
Фото: Properm.ru.
Потерпевшего с тяжелым ранением госпитализировали.

В отделе полиции по Добрянскому району возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Предварительно установлено, что поздним вечером в одном из домов в ходе ссоры местная жительница 1961 года рождения ударила ножом своего мужа. Потерпевший 1965 года рождения госпитализирован в больницу с проникающим ранением грудной клетки.

Подозреваемая задержана сотрудниками полиции и водворена в изолятор временного содержания. Следствие продолжается.

#Происшествия
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