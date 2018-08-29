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Posted 29 августа 2018, 13:32

Published 29 августа 2018, 13:32

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

К учебному году в Перми изменится расписание общественного транспорта

К учебному году в Перми изменится расписание общественного транспорта

29 августа 2018, 13:32
Фото: Properm.ru.
В основном перемены коснутся автобусных рейсов следующих из отдаленных микрорайонов.

В сентябре в Перми изменится расписание одиннадцати автобусных маршрутов. Об изменениях в работе городского транспорта рассказали в пресс-службе мэрии города.

С 1 сентября изменится расписание автобусов №10, №36, №34, №40, №41, №48, №66, №71 и №74. По просьбам пассажиров на автобусном маршруте №48 в выходные дни будут добавлены два дополнительных отправления по утрам, а для учащихся в будние дни появится рейс сообщением «Микрорайон Январский — Автопарк». Кроме этого, для обеспечения перевозки учащихся будет скорректировано время отправления рейсов автобусного маршрута №34 «площадь Дружбы — микрорайон «Новые Ляды».

Автобусные маршруты №10 «микрорайон Нагорный — микрорайон Владимирский», №36 «улица Мильчакова — микрорайон Вышка-2 — микрорайон Вышка-1», №40 «станция Пермь II — Автопарк», №41 «ПНИПУ — Студенческий городок», №66 «микрорайон Парковый — микрорайон Крохалева», №71 «10-й микрорайон — Учебный комбинат — микрорайон Чапаевский» и №74 «микрорайон Владимирский — микрорайон Заостровка» перейдут на осенний режим работы.

Кроме того, с 3 сентября по будним дням добавятся два отправления в утренние часы на маршруте №22 «микрорайон Васильевка — микрорайон Камский», также чаще станет ходить маршрут №77 «микрорайон Левшино — микрорайон Ераничи».

С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте.

#Общество
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