К учебному году в Перми изменится расписание общественного транспорта

С 1 сентября изменится расписание автобусов №10, №36, №34, №40, №41, №48, №66, №71 и №74. По просьбам пассажиров на автобусном маршруте №48 в выходные дни будут добавлены два дополнительных отправления по утрам, а для учащихся в будние дни появится рейс сообщением «Микрорайон Январский — Автопарк». Кроме этого, для обеспечения перевозки учащихся будет скорректировано время отправления рейсов автобусного маршрута №34 «площадь Дружбы — микрорайон «Новые Ляды».