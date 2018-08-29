properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 августа 2018, 08:39

Published 29 августа 2018, 08:39

Modified 1 марта 2023, 13:23

Updated 1 марта 2023, 13:23

В двух детсадах в Прикамье в готовых блюдах выявлены колиформные бактерии

В двух детсадах в Прикамье в готовых блюдах выявлены колиформные бактерии

29 августа 2018, 08:39
Фото: Properm.ru.
Нарушения были выявлены прокуратурой.

Прокуратура проверила соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в детсадах Краснокамска. В двух дошкольных учреждениях: №7 (пос. Майский) и №36 (структурное подразделение детсада №11) — были выявлены нарушения.

В обоих учреждениях по результатам лабораторных испытаний готовых блюд установлено, что ряд блюд по микробиологическим показателям не соответствует техническому регламенту «О безопасности пищевой продукции» (выявлено наличие колиформ). Сотрудниками образовательных учреждений допускались нарушения правил хранения отдельных продуктов, количество детей в ряде групп было определено без расчета площади групповой (игровой) комнаты и т.д.

По результатам проверки заведующим дошкольными учреждениями и начальнику управления системой образования администрации Краснокамского района, главе Краснокамского муниципального района были внесены представления об устранении нарушений. Заведующие детсадов и юрлица получили штрафы.

Так, руководитель детсада №7 оштрафован на 30 тыс. по ч.1 ст.6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения), юрлицо — на 3 тыс. рублей. Заведующая детсада №11 за потворное нарушение (ч. 2 ст. 6.7. КоАП РФ) получила штраф 50 тыс. рублей (юрлицо оштрафовано на 10 тыс. рублей).

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика