В двух детсадах в Прикамье в готовых блюдах выявлены колиформные бактерии

Posted 29 августа 2018, 08:39
Published 29 августа 2018, 08:39
Modified 1 марта 2023, 13:23
Updated 1 марта 2023, 13:23
Прокуратура проверила соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в детсадах Краснокамска. В двух дошкольных учреждениях: №7 (пос. Майский) и №36 (структурное подразделение детсада №11) — были выявлены нарушения.
В обоих учреждениях по результатам лабораторных испытаний готовых блюд установлено, что ряд блюд по микробиологическим показателям не соответствует техническому регламенту «О безопасности пищевой продукции» (выявлено наличие колиформ). Сотрудниками образовательных учреждений допускались нарушения правил хранения отдельных продуктов, количество детей в ряде групп было определено без расчета площади групповой (игровой) комнаты и т.д.
По результатам проверки заведующим дошкольными учреждениями и начальнику управления системой образования администрации Краснокамского района, главе Краснокамского муниципального района были внесены представления об устранении нарушений. Заведующие детсадов и юрлица получили штрафы.
Так, руководитель детсада №7 оштрафован на 30 тыс. по ч.1 ст.6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения), юрлицо — на 3 тыс. рублей. Заведующая детсада №11 за потворное нарушение (ч. 2 ст. 6.7. КоАП РФ) получила штраф 50 тыс. рублей (юрлицо оштрафовано на 10 тыс. рублей).