В двух детсадах в Прикамье в готовых блюдах выявлены колиформные бактерии

Так, руководитель детсада №7 оштрафован на 30 тыс. по ч.1 ст.6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения), юрлицо — на 3 тыс. рублей. Заведующая детсада №11 за потворное нарушение (ч. 2 ст. 6.7. КоАП РФ) получила штраф 50 тыс. рублей (юрлицо оштрафовано на 10 тыс. рублей).