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Posted 30 августа 2018, 11:26

Published 30 августа 2018, 11:26

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

Оскорбляли сотрудников и требовали выдать должника. Компания «Новогор» подверглась атаке коллекторов

Оскорбляли сотрудников и требовали выдать должника. Компания «Новогор» подверглась атаке коллекторов

30 августа 2018, 11:26
Фото: Properm.ru.
Работники «Новогора» приняли от коллекторов за один день больше сотни звонков.

Накануне, 29 августа, работа информационного центра «Новогор-Прикамье» оказалась парализована коллекторами, которые названивали в службу несколько часов и требовали выдать должника. Работники «Новогора» приняли от коллекторов за один день больше сотни звонков.

Как сообщает пресс-служба компании, практически все телефонные разговоры сопровождались нецензурной бранью и оскорблениями специалистов центра. Из-за телефонной атаки коллекторов, работники не успевали принимать вызовы от потребителей.

Для разрешения ситуации пришлось подключиться службе безопасности «Новогора», которая провела с коллекторами необходимую работу.

#Происшествия
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