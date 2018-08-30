Оскорбляли сотрудников и требовали выдать должника. Компания «Новогор» подверглась атаке коллекторов

Posted 30 августа 2018, 11:26
Published 30 августа 2018, 11:26
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
Накануне, 29 августа, работа информационного центра «Новогор-Прикамье» оказалась парализована коллекторами, которые названивали в службу несколько часов и требовали выдать должника. Работники «Новогора» приняли от коллекторов за один день больше сотни звонков.
Как сообщает пресс-служба компании, практически все телефонные разговоры сопровождались нецензурной бранью и оскорблениями специалистов центра. Из-за телефонной атаки коллекторов, работники не успевали принимать вызовы от потребителей.
Для разрешения ситуации пришлось подключиться службе безопасности «Новогора», которая провела с коллекторами необходимую работу.