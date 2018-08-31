В Пермском крае готовы привить от гриппа 1,2 миллиона человек

В Пермский край поступила вакцина против гриппа «Совигрипп» — для вакцинации детского и взрослого населения. Вакцинация против гриппа включена в Национальный календарь профилактических прививок. За счет средств федерального бюджета (бесплатно) иммунизируются «группы риска»: