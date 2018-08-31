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Posted 31 августа 2018, 04:13

Published 31 августа 2018, 04:13

Modified 1 марта 2023, 13:21

Updated 1 марта 2023, 13:21

В Пермском крае готовы привить от гриппа 1,2 миллиона человек

В Пермском крае готовы привить от гриппа 1,2 миллиона человек

31 августа 2018, 04:13
Фото: Properm.ru.
Прививки проводятся в поликлиниках по месту прикрепления медицинского страхового полиса.

В Пермский край поступила вакцина против гриппа «Совигрипп» — для вакцинации детского и взрослого населения. Вакцинация против гриппа включена в Национальный календарь профилактических прививок. За счет средств федерального бюджета (бесплатно) иммунизируются «группы риска»:

  • Дети с 6 месяцев;
  • Учащиеся 1–11 классов;
  • Обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования;
  • Работники медицинских организаций;
  • Работники образовательных организаций;
  • Работники транспорта;
  • Работники коммунальной сферы;
  • Беременные женщины;
  • Лица старше 60 лет;
  • Призывники;
  • Лица с хроническими заболеваниями (заболевания легких, сердечно — сосудистой системы, метаболические нарушения, ожирение).

Прививки проводятся в поликлиниках по месту прикрепления медицинского страхового полиса, медицинских кабинетах детских дошкольных организаций, организаций общего, среднего специального и высшего образования, здравпунктах. Также возможно проведение вакцинации по месту работы с привлечением прививочных бригад.

В предстоящий эпидемический сезон в Пермском крае запланировано иммунизировать 1 236 400 человек (47% от совокупного населения).

#Здоровье
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