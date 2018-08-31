В Пермском крае готовы привить от гриппа 1,2 миллиона человек

Posted 31 августа 2018, 04:13
Published 31 августа 2018, 04:13
Modified 1 марта 2023, 13:21
Updated 1 марта 2023, 13:21
В Пермский край поступила вакцина против гриппа «Совигрипп» — для вакцинации детского и взрослого населения. Вакцинация против гриппа включена в Национальный календарь профилактических прививок. За счет средств федерального бюджета (бесплатно) иммунизируются «группы риска»:
Прививки проводятся в поликлиниках по месту прикрепления медицинского страхового полиса, медицинских кабинетах детских дошкольных организаций, организаций общего, среднего специального и высшего образования, здравпунктах. Также возможно проведение вакцинации по месту работы с привлечением прививочных бригад.
В предстоящий эпидемический сезон в Пермском крае запланировано иммунизировать 1 236 400 человек (47% от совокупного населения).