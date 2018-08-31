В Прикамье начальника участка горнодобывающей компании подозревают в коммерческом подкупе

По версии следствия, преступления совершались с января 2016 года по декабрь 2017 года. Подозреваемый, занимая должность начальника участка, получал от своего подчиненного взятки за предоставление ему дополнительной работы и дополнительного заработка. Всего им было получено 202 тыс. рублей.