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Posted 31 августа 2018, 06:09

Published 31 августа 2018, 06:09

Modified 1 марта 2023, 13:21

Updated 1 марта 2023, 13:21

В Прикамье начальника участка горнодобывающей компании подозревают в коммерческом подкупе

В Прикамье начальника участка горнодобывающей компании подозревают в коммерческом подкупе

31 августа 2018, 06:09
Фото: Properm.ru.
Он получал взятки от подчиненного за предоставление дополнительной работы и доплаты.

В Горнозаводском районе на скамье подсудимых может оказаться начальник участка сторожевой службы АО «Сарановская шахта «Рудная» за получение взятки от подчиненного. Об этом сообщает СУ СК РФ по Пермскому краю.

По версии следствия, преступления совершались с января 2016 года по декабрь 2017 года. Подозреваемый, занимая должность начальника участка, получал от своего подчиненного взятки за предоставление ему дополнительной работы и дополнительного заработка. Всего им было получено 202 тыс. рублей.

Уголовное дело по п. «в» ч.3 ст. 204 УК РФ в отношении подчиненного было прекращено по ч. 2 ст. 75 УК РФ, ч. 2 ст. 28 УПК РФ и п. 2 примечания к ст. 204 УК РФ в связи с деятельным раскаянием, так как обвиняемый активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, добровольно сообщил о совершенном преступлении. Уголовное дело в отношении начальника продолжается.

#Происшествия
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