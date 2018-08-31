Выпрямлением шоссе Космонавтов займется «Асфальтобетонный завод №1»

«Кому пришла в голову эта дурацкая мысль — сделать ее такой, чтобы людям создать максимум препятствий! Когда в первый раз по ней проехал — подумал: с ума сошли что ли! Что произошло? Зачем прямую дорогу делать кривой! Ну, в общем, безумие какое-то», — заявил тогда Юрий Трутнев.