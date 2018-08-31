Выпрямлением шоссе Космонавтов займется «Асфальтобетонный завод №1»

Posted 31 августа 2018, 11:58
Published 31 августа 2018, 11:58
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
КГАУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» подвело итоги конкурса на выполнение первого этапа работ по реконструкции участка шоссе Космонавтов от реки Мулянка до аэропорта «Большое Савино». Победителем стало ООО «Асфальтобетонный завод №1».
Всего на конкурс поступили две заявки, к участию в конкурсе была допущена лишь одна. Срок окончания работы — 31 июля 2019 года.
Дорога на шоссе Космонавтов была одним из крупнейших проектов бывшего губернатора Виктора Басаргина. На реконструкцию участка потратили около 2 млрд рублей. Но в первые же дни после открытия водители стали жаловаться на неудобные повороты в местах съезда и выхода на другую полосу.
22 июля 2017 года эту дорогу раскритиковал экс-губернатор Пермской области и полпред президента Юрий Трутнев, который прибыл в Пермь и посетил пермскую спортивную школу «Киокушинкай». После визита в спортшколу политик ответил на вопросы журналистов. В частности он прокомментировал инициативу нового руководства региона «выпрямить» шоссе Космонавтов и сказал, что готов пожать руку главе Пермского края за такое решение.
«Кому пришла в голову эта дурацкая мысль — сделать ее такой, чтобы людям создать максимум препятствий! Когда в первый раз по ней проехал — подумал: с ума сошли что ли! Что произошло? Зачем прямую дорогу делать кривой! Ну, в общем, безумие какое-то», — заявил тогда Юрий Трутнев.