«Майские указы» по зарплатам не могут выполнить большинство больниц в России

Posted 2 сентября 2018, 09:09
Published 2 сентября 2018, 09:09
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
РБК проанализировал данные 7,3 тыс. государственных больниц за 2017 год и пришел к выводу, что у 864 медучреждений из них при выполнении «майских указов» не осталось бы денег на зарплаты немедицинскому персоналу: уборщикам, бухгалтерам и другим работникам.
В 2,3 тыс. больниц в случае полного выполнения «майских указов» зарплата немедицинского персонала оказалась бы ниже прожиточного минимума. В 3,3 тыс. медицинских учреждений — средняя зарплата сотрудников АУП была бы ниже средней по региону. Заработки немедицинских работников на конец 2017 года могли бы дотянуть до средних размеров только в 814 больницах России. Таким образом, «майские указы» в российских больницах, по состоянию на 2017 год, не выполнялись.
К 2018 году зарплаты российских врачей должны были вырасти на 200% от средней по региону, а медсестер и санитаров — на 100%. Эти целевые показатели были достигнуты в части больниц в начале года. В связи с чем регионы отчитались о том, что указы выполняются. Но впоследствии врачи начали сообщать о том, что их зарплаты гораздо ниже тех, что заявлены в указах.
По данным Росстата за первые шесть месяцев этого года, средняя зарплата врачей в Пермском крае составила 58 тыс. 174 рубля. В федеральных медучреждениях она достигла 63 тыс. 989 рублей, в краевых — 57 тыс. 396 рублей. Соотношение средней зарплаты врача к средней по региону в краевых медучреждениях составила 190,3%.