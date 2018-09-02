«Майские указы» по зарплатам не могут выполнить большинство больниц в России

К 2018 году зарплаты российских врачей должны были вырасти на 200% от средней по региону, а медсестер и санитаров — на 100%. Эти целевые показатели были достигнуты в части больниц в начале года. В связи с чем регионы отчитались о том, что указы выполняются. Но впоследствии врачи начали сообщать о том, что их зарплаты гораздо ниже тех, что заявлены в указах.