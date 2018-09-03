В Перми начался суд над экс-министром спорта Павлом Ляхом и его замом Русланом Садченко

Posted 3 сентября 2018, 11:11
Published 3 сентября 2018, 11:11
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Сегодня, 3 сентября, Ленинский районный суд начал рассмотрение уголовных дел бывшего министра физической культуры, спорта и туризма Пермского края Павла Ляха и его заместителя Руслана Садченко.
Павла Ляха обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Его бывшего зама — в мошенничестве, совершенного организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Вместе с Русланом Садченко на скамье подсудимых оказались и бизнесмены, чьи компании работали на подрядах при реконструкции стадиона «Динамо», — это учредитель ООО «А-Старт» Александр Тархов и директор, учредитель ООО «Технологии и строительство» Дмитрий Перфильев.
Павла Ляха обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при проведении реконструкции на стадионе «Динамо», так как он подписал акт выполненных работ. По версии обвинения, стоимость работ при проведении реконструкции была завышена на 13,8 млн рублей.
Уголовное дело в отношении Садченко, Тархова и Перфильева поступило в суд 6 июня этого года. Дело в отношении Павла Ляха — 14 августа. В суде эти дела не были объединены в одно производство и рассматриваются по отдельности разными судьями.