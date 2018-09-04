Комментировать Пермский международный марафон будет Дмитрий Губерниев

Posted 4 сентября 2018, 07:16
Published 4 сентября 2018, 07:16
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Комментировать Пермский международный марафон будут российский телеведущий, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев и мастер спорта СССР по спортивной ходьбе, технический делегат Всероссийской федерации легкой атлетики, комментатор Вадим Злобин. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.
Экраны, на которых будет вестись трансляция, установят в стартово-финишном городке на ул. Ленина в районе ул. Крисанова.
Пермский международный марафон пройдет в воскресенье, 9 сентября. В этом году он состоится во второй раз.
Участники марафона смогут проявить себя на четырех дистанциях: