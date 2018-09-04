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Posted 4 сентября 2018, 07:16

Published 4 сентября 2018, 07:16

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Комментировать Пермский международный марафон будет Дмитрий Губерниев

Комментировать Пермский международный марафон будет Дмитрий Губерниев

4 сентября 2018, 07:16
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Пермский международный марафон
Компанию именитому комментатору составит мастер спорта СССР по спортивной ходьбе и комментатор Вадим Злобин.

Комментировать Пермский международный марафон будут российский телеведущий, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев и мастер спорта СССР по спортивной ходьбе, технический делегат Всероссийской федерации легкой атлетики, комментатор Вадим Злобин. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.

Экраны, на которых будет вестись трансляция, установят в стартово-финишном городке на ул. Ленина в районе ул. Крисанова.

Пермский международный марафон пройдет в воскресенье, 9 сентября. В этом году он состоится во второй раз.

Участники марафона смогут проявить себя на четырех дистанциях:

  • 42 км 195 м
  • 21,1 км
  • 10 км
  • 3 км
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