Следователи проводят проверку после гибели священнослужителя на пожаре в Чусовом

Posted 6 сентября 2018, 10:12
Published 6 сентября 2018, 10:12
Modified 24 декабря 2024, 18:36
Updated 24 декабря 2024, 18:36
В Чусовом следователи проводят проверку после гибели священнослужителя иеромонаха Зосима (Оболдин) в Верхне-Чусовской Казанской Трифоновой женской пустыни. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю.
Пожар произошел накануне, 5 сентября, в 16:30 в одном из помещений пустыни в деревне Красная Горка Чусовского района. Полностью сгорело здание благотворительной трапезной. Храм и основные здания монастыря удалось спасти. В ходе ликвидации огня было обнаружено тело иеромонаха.
При осмотре на месте видимых следов, указывающих на то, что погибший человек стал жертвой какого-либо насильственного преступления, не обнаружено.
В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения причин гибели мужчины и пожарно-техническая экспертиза для установления причин возгорания. Теперь следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.