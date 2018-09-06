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Posted 6 сентября 2018, 10:12

Published 6 сентября 2018, 10:12

Modified 24 декабря 2024, 18:36

Updated 24 декабря 2024, 18:36

Следователи проводят проверку после гибели священнослужителя на пожаре в Чусовом

Следователи проводят проверку после гибели священнослужителя на пожаре в Чусовом

6 сентября 2018, 10:12
Фото: Properm.ru.
Причины крупного пожара в Верхне-Чусовской Казанской Трифоновой женской пустыни до сих пор не известны.

В Чусовом следователи проводят проверку после гибели священнослужителя иеромонаха Зосима (Оболдин) в Верхне-Чусовской Казанской Трифоновой женской пустыни. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю.

Пожар произошел накануне, 5 сентября, в 16:30 в одном из помещений пустыни в деревне Красная Горка Чусовского района. Полностью сгорело здание благотворительной трапезной. Храм и основные здания монастыря удалось спасти. В ходе ликвидации огня было обнаружено тело иеромонаха.

При осмотре на месте видимых следов, указывающих на то, что погибший человек стал жертвой какого-либо насильственного преступления, не обнаружено.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения причин гибели мужчины и пожарно-техническая экспертиза для установления причин возгорания. Теперь следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

#Происшествия
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