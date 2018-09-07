Конкурсное производство в отношении «Мотовилихинских заводов» продлили еще на полгода

Арбитражный суд Пермского края продлил конкурсное производство в отношении ПАО «Мотовилихинские заводы» на шесть месяцев. Как пишет «Ъ-Прикамье», в ходатайстве о продлении срока и.о. конкурсного управляющего предприятием Виталий Шемигон отметил, что на предприятии до сих пор производится инвентаризация имущества. Процесс планируется завершить до конца декабря. После этого будут выполнены мероприятия по его оценке и разработано положение о порядке реализации.