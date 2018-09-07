Конкурсное производство в отношении «Мотовилихинских заводов» продлили еще на полгода

Posted 7 сентября 2018, 16:29
Published 7 сентября 2018, 16:29
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Арбитражный суд Пермского края продлил конкурсное производство в отношении ПАО «Мотовилихинские заводы» на шесть месяцев. Как пишет «Ъ-Прикамье», в ходатайстве о продлении срока и.о. конкурсного управляющего предприятием Виталий Шемигон отметил, что на предприятии до сих пор производится инвентаризация имущества. Процесс планируется завершить до конца декабря. После этого будут выполнены мероприятия по его оценке и разработано положение о порядке реализации.
Общая сумма кредиторской задолженности составляет около 18 млрд рублей. 26 сентября пройдет первое собрания кредиторов «Мотовилихи». Представители ФНС и банка ГЛОБЭКС ходатайство Виталия Шемигона поддержали. Представители банка «Россия» просили отложить рассмотрение этого вопроса, сославшись не недостаточное количество времени для изучения отчета и.о. конкурсного управляющего.
На это Шемигон пояснил, что вопрос о принятии или непринятии отчета управляющего, который рассмотрят26 сентября, с вопросом о продлении срока конкурсного производства не связан. Ходатайство об отложении заседания отклонено. В то же время, как пишет издание, суд отложил рассмотрение вопроса о назначении конкурсного управляющего до обсуждения его кандидатуры на собрании кредиторов.