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Posted 7 сентября 2018, 05:22

Published 7 сентября 2018, 05:22

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Сбежавшего из колонии строгого режима заключенного поймали около Усьвы

Сбежавшего из колонии строгого режима заключенного поймали около Усьвы

7 сентября 2018, 05:22
Фото: Properm.ru.
О местоположении беглого преступника в правоохранительные органы сообщили местные жители, которые заметили молодого человека.

Николая Сугака, сбежавшего 28 августа из колонии строгого режима в поселке Широковский Губахинского района, задержали около Усьвы. Об этом сообщает портал 59.ru. Как пишет издание, его увидели у магазина местные жители, которые и сообщили в правоохранительные органы.

В пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю Properm.ru подтвердили информацию о задержании беглого преступника, подробности обещали сообщить позднее. Сейчас известно только то, что в исправительном учреждении не знают, как был совершен побег, ведь «следов побега обнаружено не было».

Молодой человек 1992 года рождения был осужден за сбыт наркотических веществ в особо крупном размере. Теперь к его наказанию добавится еще и статья за побег.

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#Происшествия
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