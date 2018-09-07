Сбежавшего из колонии строгого режима заключенного поймали около Усьвы

В пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю Properm.ru подтвердили информацию о задержании беглого преступника, подробности обещали сообщить позднее. Сейчас известно только то, что в исправительном учреждении не знают, как был совершен побег, ведь «следов побега обнаружено не было».