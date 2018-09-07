Сбежавшего из колонии строгого режима заключенного поймали около Усьвы

Posted 7 сентября 2018, 05:22
Published 7 сентября 2018, 05:22
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Николая Сугака, сбежавшего 28 августа из колонии строгого режима в поселке Широковский Губахинского района, задержали около Усьвы. Об этом сообщает портал 59.ru. Как пишет издание, его увидели у магазина местные жители, которые и сообщили в правоохранительные органы.
В пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю Properm.ru подтвердили информацию о задержании беглого преступника, подробности обещали сообщить позднее. Сейчас известно только то, что в исправительном учреждении не знают, как был совершен побег, ведь «следов побега обнаружено не было».
Молодой человек 1992 года рождения был осужден за сбыт наркотических веществ в особо крупном размере. Теперь к его наказанию добавится еще и статья за побег.