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Posted 8 сентября 2018, 12:38

Published 8 сентября 2018, 12:38

Modified 1 марта 2023, 13:15

Updated 1 марта 2023, 13:15

В приюте для собак на Соликамской сделали новые вольеры

В приюте для собак на Соликамской сделали новые вольеры

8 сентября 2018, 12:38
Фото: Properm.ru.
Помимо этого, реконструирован вольер «детский сад» для щенков: он был поделен на несколько зон.

В муниципальном приюте на улице Соликамская, 271 в плановом режиме продолжаются работы по улучшению условий пребывания там животных, сообщает городская администрация.

Здесь были выполнены работы по ремонту уличных вольеров и кровли, покраске металлических элементов, обработке деревянных конструкций антисептиком. Была реконструирована кухня – заменены электропроводки, плитки и вентиляции. Также были обустроены две дополнительные послеоперационные. Этим летом к девяти существующим вольерам добавились еще пять новых жилищ для животных.

Проведение ремонта улучшит условия временного содержания собак и позволит увеличить объемы операций по стерилизации.

#Общество
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