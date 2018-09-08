В приюте для собак на Соликамской сделали новые вольеры

Posted 8 сентября 2018, 12:38
Published 8 сентября 2018, 12:38
Modified 1 марта 2023, 13:15
Updated 1 марта 2023, 13:15
В муниципальном приюте на улице Соликамская, 271 в плановом режиме продолжаются работы по улучшению условий пребывания там животных, сообщает городская администрация.
Здесь были выполнены работы по ремонту уличных вольеров и кровли, покраске металлических элементов, обработке деревянных конструкций антисептиком. Была реконструирована кухня – заменены электропроводки, плитки и вентиляции. Также были обустроены две дополнительные послеоперационные. Этим летом к девяти существующим вольерам добавились еще пять новых жилищ для животных.
Проведение ремонта улучшит условия временного содержания собак и позволит увеличить объемы операций по стерилизации.